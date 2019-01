Combustíveis. Rui Rio acusa Governo de “sistemático discurso enganador”

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou o Governo de ter um “sistemático discurso enganador”. A afirmação, publicada na noite de sábado na conta do PSD no Twitter, surgiu na sequência da notícia dada em primeira mão pelo Observador: quatro dias depois de baixar o imposto da gasolina, o Governo aumentou a taxa de carbono através de uma portaria que, apesar de prevista no Orçamento do Estado, só foi publicada na sexta-feira ao final do dia.

Ora cá temos, mais uma vez, imposto para lá, taxa para cá; e no fim, o contribuinte a pagar mais. Quando perceberá o Governo que estas habilidades vão ter de parar? Até porque muitos portugueses já começaram a perceber este sistemático discurso enganador. https://t.co/9V2mO4B4mG — Rui Rio (Oficial) (@RuiRioPSD) January 5, 2019

“Ora cá temos, mais uma vez, imposto para lá, taxa para cá; e no fim, o contribuinte a pagar mais. Quando perceberá o Governo que estas habilidades vão ter de parar? Até porque muitos portugueses já começaram a perceber este sistemático discurso enganador”, escreveu o líder do PSD na conta de Twitter que criou em dezembro do ano passado e onde já soma 66 tweets.

Como escreveu o Observador, com a atualização desta taxa e o aumento previsto por causa das condições de mercado, que irá variar entre 1,5 cêntimos no gasóleo e os 2 cêntimos por litro na gasolina, a descida dos preços sentida no início do ano deverá ficar anulada, no caso da gasolina — no gasóleo, o efeito será mais penalizador já que este combustível não beneficiou da descida do ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos).

Continuar a ler