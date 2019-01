Longas horas de espera nas urgências hospitalares por causa da gripe

Nos próximos dias é esperada uma maior afluência às urgências, o local que as autoridades de saúde desaconselham em época de gripe: os doentes devem evitar as urgências, onde a possibilidade de contágio é maior. Mas o frio não tem dado tréguas e os centros de saúde já ativaram o plano de contingência, para fazer face ao pico da gripe. Ainda assim, ao final do dia sábado, tal como noticiou o Público, cerca de 10 unidades hospitalares apresentavam tempos de espera superiores ao recomendado.

O Hospital de Loures, à semelhança do que aconteceu no Hospital do Montijo, ultrapassou as quatro horas de espera entre as 20h e as 21h. Uma situação idêntica verificou-se nos outros hospitais cuja média dos tempos de espera pode ser consultada no portal do Ministério da Saúde. Esta manhã, contudo, o tempo de espera nestes hospitais já tinha sido normalizado, acrescentou a SIC ao início da tarde.

Com a chegada do frio, a Direção-Geral de Saúde tem aconselhado as pessoas com sintomas de gripe a evitar as urgências hospitalares e a optar, ao invés, pelos centros de saúde.

A Direção-Geral de Saúde recomenda ainda a população a ligar para a Linha de Saúde 24 antes de dar entrada nas urgências dos hospitais. Assim, evitam-se não só tempos de esperam maiores do que o recomendado para as situações mais urgentes, mas também os perigos de infeções. De acordo com Marco Ferreira, diretor clínico do Hospital Amadora-Sintra que falou à SIC, “45% das pessoas encontrariam na Linha de Saúde 24 uma resposta adequada antes de ir às urgências”, mas apenas 3,7% delas utiliza esse serviço.

Neste momento, o Hospital Amadora-Sintra prevê um tempo de espera de quase duas horas e 40 minutos para as 23 pessoas com pulseiras amarelas, que são entregues às situações mais urgentes. Também há 31 pessoas em situações consideradas menos urgentes e que, por isso, receberam uma pulseira verde. Essas têm de esperar seis horas e 12 minutos para serem atendidas no mesmo hospital. À conta desses tempo de espera, Marco Ferreira confirmou à SIC que as “equipas médicas nas urgências do hospital foram reforçadas” de modo a fazer face ao plano de contingência ativado com a chegada da gripe.

