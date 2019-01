Mulher de origem portuguesa morta à facada em Toulouse. Companheiro é o principal suspeito

Uma mulher de 29 anos de origem portuguesa foi morta à facada no interior de sua casa, em Toulouse, França. O companheiro, que tem 30 anos, está desaparecido e é procurado pelas autoridades franceses, é neste momento o principal suspeito, refere a estação France Bleu, que faz parte do grupo de rádios Radio France. O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio, que ficou a cargo da polícia judiciária do país.

Não se sabe muitos detalhes sobre a vítima, nem sequer o nome. Sabe-se que trabalhava num call center e vivia com o companheiro no bairro Bellefontaine, na zona da cidade de Toulouse conhecida como Mirail. Acredita-se, também, que terá discutido com o companheiro na noite anterior à descoberta do corpo, face a relatos do seu irmão, “Bruno”, à estação France Bleu.

A noite anterior à descoberta do corpo terá começado tranquila. Bruno, o irmão da vítima, conta que a passou em casa do casal, “a tomar uma bebida, a jogar às cartas, a divertirmo-nos”. Por volta das 0h30, Bruno voltou a casa, mas perto de uma hora depois recebeu uma chamada alarmante da irmã. “Disse-me: Bruno, vem! Bruno, vem! Ouvi estilhaços de vidros a partir-se, estavam a discutir”. O irmão diz que foi “de imediato”, mas ninguém lhe abriu a porta, apesar de tocar insistentemente à campainha. Ficou nas redondezas “umas duas horas” e, preocupado, afirma que não conseguiu pregar olho toda a noite.

Algumas horas depois, Bruno recebeu outra chamada, desta vez do companheiro da irmã, homem que “era como um irmão” para si, que “nunca imaginou que a pudesse matar”. O cunhado disse-lhe que a irmã “estava no chão” e que ele tinha de ir lá a casa. Bruno foi, tentou abrir a porta mas não conseguiu. Às 8h30 da manhã, chamou os bombeiros.

Quando os bombeiros conseguiram finalmente abrir a porta de casa, encontraram a filha da vítima, de apenas seis anos, a dormir e sem aparentes lesões físicas. O tio, Bruno, diz que vai cuidar da menina. Além da filha da vítima, os bombeiros encontraram a mãe no interior da habitação. Porém, “já estava feito”.

