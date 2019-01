O rei dos reis da Malásia abdicou sem dar explicações…. e depois de casar com ex-miss russa

O rei da Malásia, o Sultão Muhammad V, abdicou, segundo um anúncio feito este domingo pelo palácio nacional do país. Este anúncio surge depois de uma semana de especulação no país sobre a situação do monarca que tinha tirado uma licença do cargo há dois meses.

“Sua majestade comunicou oficialmente a sua decisão (de abandonar o cargo) às autoridades que governam a Malásia através de uma carta enviada ao secretariado da conferência de legisladores”, informou o palácio num comunicado citado pelo jornal South China Morning Post.

Não foi no entanto indicado o motivo para uma decisão tão drástica que deverá chocar os malaios, um povo pouco habituado às crises das monarquias modernas. O primeiro-ministro Mahathir Mohamad já tinha sido confrontado com perguntas sobre a situação do rei disse que não tinha qualquer pista. O mesmo governante tinha no passado afirmando não ter confirmação de notícias sobre o casamento do rei com uma jovem russa.

This Russian news portal said Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina, married Malaysian monarch, the Agong in Moscow on 22 Nov https://t.co/FX0bIWHXiu — Aysha Ridzuan (@ayshardzn) November 24, 2018

A Malásia, país no sudoeste asiático, é uma monarquia constitucional, mas o cargo de rei é rotativo. Muhammad V era considerado o rei dos reis depois de ter sido nomeado para o cargo em 2016. O Agong, rei dos reis, é nomeado de cinco em cinco anos para o este cargo pela Conferência de Legisladores. O seu papel na política do país que é maioritariamente muçulmano é comparável ao da Rainha de Inglaterra. A Malásia foi uma colónia britânica e ainda tem o inglês como língua oficial.

O monarca de 49 anos era o sultão do estado de Kelantan e tinha feito a sua formação académica na universidade de Oxford. Estava de licença desde novembro de 2018 por razões médicas, mas o South China Morning Post refere artigos da imprensa internacional que davam conta do seu casamento como uma conhecida beleza russa durante o tempo que estava de licença. Informação que nunca foi confirmada.

O casamento com Oksana Veovodina, uma russa de 25 anos que foi miss Moscovo em 2015, foi noticiado em vários órgãos internacionais que deram ênfase ao facto de a noiva ter-se convertido ao islamismo. O matrimónio está a ser apontado como o motivo para a renúncia do cargo, a dois anos do final do mandato.

De acordo com o sistema de rotatividade que decide quem vai ser o próximo Agong, o sucessor será o governador do estado de Pahang, ainda que a decisão final pertença à conferência de legisladores. Os analistas consideram que esta abdicação não terá efeitos na estabilidade política da Malásia.

