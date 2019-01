Menina que desapareceu de carro roubado em Londres já foi encontrada

A menina de um ano e meio que desapareceu quando o carro do pai foi roubado em Londres, já foi encontrada. A informação foi confirmada por um tio da criança, citado pela Fox News. O estado da criança, Maria Tudorica, é “perfeito”, disse o mesmo familiar. A criança esteve desaparecida durante três horas e foi encontrada três horas depois do alerta, a menos de um quilómetro do local onde o carro do pai foi furtado. A polícia continua à procura do homem que levou o automóvel, mas confirmou no Twitter que a criança de 17 meses foi localizada.

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 6, 2019

Na tarde de domingo, a polícia britânica pediu ajuda para encontrar a menina depois de o carro do pai ter sido roubado com ela no interior. O pai tinha-se encontrado com um desconhecido às 16h37 deste domingo em Newham na tentativa de vender um Audi A5 preto.

O suposto comprador entrou no automóvel e arrancou com a criança no banco do pendura. O carro foi encontrado abandonado em Hatherway Crescent, a cerca de um quilómetro do local onde os homens se encontraram, mas a menina não estava no local.

Maria Tudricai tem um ano e meio, é de origem romena, vivia em Newham e vestia uma camisola branca com umas calças vermelhas.

Police urgently require information on the below missing child. If seen please call 999 immediately #missingperson #police #newham pic.twitter.com/DdinfNuB9A — Newham MPS (@MPSNewham) January 6, 2019

O porta-voz da Polícia tinha revelado aos jornalistas durante a tarde: “O carro, um Audi A5 preto, número de registo FY58UAZ, foi depois encontrado abandonado nas proximidades em Hatherway Crescent, E12 sem a criança lá dentro. O homem que levou o carro é descrito como um homem asiático de constituição esguia, vestido com roupas pretas. Detetives da polícia de Newham estão a liderar a investigação”.

