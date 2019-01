Amazon ultrapassa Microsoft e passa a ter a maior capitalização bolsista dos EUA

A Amazon passou esta segunda-fera a Microsoft como a empresa com maior capitalização bolsista nos Estados Unidos da América, com o mercado norte-americano a alterar a ordenação empresarial.

A mudança ocorreu esta segunda-feira, depois de as ações da Amazon, gigante do comércio retalhista pela internet, subirem 3,0%, para os 1.629,51 dólares, colocando a capitalização bolsista do título nos 797 mil milhões de dólares (694 mil milhões de euros).

Por comparação, o produto interno bruto de Portugal em 2017 foi de 193 mil milhões de euros.

Já a cotação bolsista da tecnológica Microsoft, que esta segunda-feira pouco variou, fechando nos 102,06 dólares, está nos 784 mil milhões de dólares.

