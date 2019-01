Bailarino Juan Esnaola e orquestra Geneva Camerata juntos no palco do CCB

O coreógrafo e bailarino Juan Esnaola vai estar em palco com a orquestra Geneva Camerata para interpretar o espetáculo “La Danse du Soleil”, a 22 e 23 de fevereiro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Na coreografia, os 30 membros da orquestra Geneva Camerata dançam ao mesmo tempo que executam, de memória, duas obras musicais, com a participação do coreógrafo e bailarino Juan Esnaola, de acordo com a programação.

A orquestra Geneva Camerata, com sede em Genebra, na Suíça, fundada em 2013, é formada por cerca de 40 jovens músicos, e interpreta estilos musicais desde o período barroco até à atualidade, desenvolvendo também projetos multidisciplinares que cruzam a dança, o teatro e as artes visuais.

Obras de Jean-Baptiste Lully e Mozart serão interpretadas neste espetáculo que tem como diretor musical e artístico da orquestra, David Greilsammer, também pianista. Greilsammer também tem tocado como solista com a Orquestra Filarmónica da BBC, Sinfónica de São Francisco, e a Metropolitana de Tóquio, entre outras.

Juan Cruz Díaz de Garaio Esnaola, coreógrafo, músico encenador e bailarino, nasceu em Legazpi, no país basco espanhol. Fez estudos de música antiga no Conservatório Superior de San Sebastian e na Academia de Música Antiga de Amesterdão, onde terminou a formação em contratenor.

Na dança, tem trabalhado com coreógrafos como Emio Greco, Sasha Waltz e Sidi Larbi Charkaoui, e a sua atividade tem-se repartido entre a dança e a encenação.

Continuar a ler