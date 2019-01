Bolsonaro e Maduro. Marcelo diz que segue orientação do Governo sobre representação em tomadas de posse

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira, a propósito da representação do Estado português nas posses dos presidentes brasileiro e venezuelano, que nesta matéria segue a orientação do Governo.

Eu, nessas matérias, sigo aquilo que o Governo entende que é adequado. Há uma sintonia entre Governo e Presidente”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta à comunicação social, à saída de uma iniciativa sobre ensino superior, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

O chefe de Estado, que tinha sido questionado sobre a sua eventual presença na posse do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prevista para quinta-feira, acrescentou: “Portanto, o Governo há de tomar uma posição sobre essa matéria e comunicar ao Presidente”.

Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado com o facto de ter estado presente na cerimónia de posse do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no dia 1 de janeiro, em Brasília, e interrogado se não entende que é também importante para a comunidade portuguesa na Venezuela a sua presença na posse de Nicolás Maduro.

O Presidente da República remeteu a questão para o Governo e nada mais acrescentou sobre este tema.

Continuar a ler