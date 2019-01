Cardeal francês Philippe Barbarin nega encobrimento de caso de abuso sexual

O cardeal francês Philippe Barbarin disse esta segunda-feira que nunca tentou encobrir o que qualifica de “factos horríveis” antes de depor no Tribunal Criminal de Lyon num processo em que é acusado de não ter denunciado um caso de abuso sexual.

Eu nunca tentei me esconder, Barbarin antes da primeira audiência do julgamento do caso, no qual estão também acusadas outras cinco pessoas.

A 23 de maio de 2017, o cardeal e cinco outras pessoas foram convocadas para comparecer nas autoridades sob a acusação de não terem denunciado agressões sexuais de um padre a um grupo de jovens escuteiros, num processo de citação direta iniciado pelas vítimas do padre Bernard Preynat.

Desde que o caso eclodiu há três anos, o arcebispo de Lyon já negou as acusações contra si, reconhecendo erros de apreciação e pedindo desculpas às vítimas de padres pedófilos.

Mas em 2016, em Lourdes, durante uma assembleia de bispos, proferiu algumas palavras que geraram controvérsia, ao afirmar: “Graças a Deus, a maioria dos factos” de abuso sexual foram “prescritos”.

Esta segunda-feira, em comunicado divulgado antes de responder às perguntas do tribunal disse que ” nem sempre soube usar as melhores e mais hábeis palavras no passado”.

Inicialmente marcado para abril de 2018, o julgamento acabou por ser remarcado para decorrer de 7 a 8 de janeiro de 2019.

Apenas Philippe Barbarin e cinco outras pessoas – incluindo o atual arcebispo de Auch (sudoeste), Maurice Gardes, e o bispo de Nevers (centro), Thierry Brac de la Perrière -, deverão ser julgadas.

O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano, Luís Francisco Ladaria Ferrer, foi também mencionado no processo, tendo o Vaticano invocado a imunidade do prelado espanhol, numa nota enviada a 17 de setembro de 2018 às autoridades francesas, para justificar a sua falta de comparência em tribunal.

Este caso surgiu a público a 23 de outubro de 2015, dia em que a diocese de Lyon revelou que tinha recebido queixas contra o padre Bernard Preynat por “agressão sexual a menores” cometida 25 anos antes.

A 12 de janeiro de 2016, várias vítimas criaram uma associação chamada “La parole libéreé” e a 27 de janeiro o padre Bernard Preynat, que reconhece os factos, foi acusado de agressão sexual a quatro jovens escuteiros entre 1986 e o final de 1991.

Numa entrevista ao jornal católico La Croix, a 10 de fevereiro de 2016, o cardeal Philippe Barbarin, arcebispo de Lyon desde 2002, disse que estava ciente dos comportamentos desse padre “por volta de 2007-2008”, através de terceiros, e que conheceu uma das vítimas em 2014.

Na altura recebeu o apoio do Vaticano que considerou ter gerido o caso “com muita responsabilidade”, apesar de o cardeal não ter informado a justiça e de ter mantido o padre dentro da diocese de Lyon até 2015.

A 4 de marco de 2016, o Ministério Público de Lyon abriu uma investigação preliminar a vários líderes da diocese, incluindo o cardeal Barbarin, por “não denúncia do crime” considerando que “colocou em risco a vida de outros”.

Em declarações à imprensa, na altura, o cardeal garantiu que nunca tinha encoberto qualquer caso de pedofilia.

Em agosto de 2016, a investigação por não denúncia dos casos de pedofilia cometidos pelo padre Bernard Preynat foi rejeitada pela procuradoria de Lyon.

O processo foi retomado posteriormente por citação direta iniciada pelas vítimas, sendo agora o caso julgado pelo que é chamada “a justiça dos homens” embora o cardeal tenha recentemente dito: “Só tenho um juiz que é o Senhor”.

Até o momento, dois bispos foram condenados na França em casos semelhantes, o bispo de Bayeux-Lisieux em 2001 e o ex-bispo de Orleans em 2018.

O cardeal Barbarin, 68 anos, personifica em França a crise que a Igreja enfrenta em todo o mundo com diversos casos de abusos silenciados, um silêncio que o papa Francisco já disse que tem de ser quebrado, tendo convocado para fevereiro os presidentes de todas as conferências episcopais para uma cimeira no Vaticano sobre o assunto.

