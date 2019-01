Das poltronas ao mosquiteiro. 8 peças do cenário de Cristina que podem ir morar para sua casa

Uma espaçosa casa com 500 metros quadrados, erguida nos estúdios do Parque Holanda, em Carnaxide, com um recheio à altura. Cristina Ferreira abriu finalmente as portas da sua nova casa aos espectadores da SIC e se anda a pensar remodelar a sua, talvez se inspire por aqui.

Da cozinha ao quarto, com passagem obrigatória pela sala de visitas, onde a apresentadora recebeu o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira no programa de arranque, são muitas as peças que podem ir morar para sua casa, isto se não esgotarem entretanto, claro.

Já sabíamos o que era preciso para replicar a receita de sucesso, um triunfo que inclui receber chamadas inesperadas em direto. Faltava apenas conhecer os detalhes dos interiores, com os seus diferentes recantos.

As várias áreas incluem uma série de artigos saídos da Kinda Home, a loja de decoração e mobiliário que abriu portas no Porto em novembro de 2018, e que de resto contou com a presença de Cristina no dia da inauguração. Basta percorrer a galeria e tomar nota de oito opções. Mas prepare a carteira, porque só aqui gasta qualquer coisa como 4,081.99€.

