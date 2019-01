FIFA quer investir no desenvolvimento do futebol da Guiné-Bissau

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu esta segunda-feira um trabalho mais intenso com as autoridades da Guiné-Bissau para apoiar projetos para desenvolver o futebol no país.

“A Guiné-Bissau tem talento, tem coração, paixão pelo futebol e temos de trabalhar juntos com a federação e com o Estado para o desenvolver, é preciso infraestruturas, é preciso ajuda”, afirmou Gianni Infantino.

O presidente da FIFA falava aos jornalistas depois de um encontro de cortesia ao Presidente guineense, José Mário Vaz, no final de uma visita de várias horas que realizou a Bissau.

“Nos próximos meses vamos definir exatamente os projetos, porque a Guiné-Bissau pode ter um futuro no futebol e temos de investir”, salientou.

Sobre o encontro com o chefe de Estado guineense, Gianni Infantino disse que falou com José Mário Vaz sobre a forma como o futebol pode mudar de “forma positiva” as mentalidades do país.

“Os resultados da seleção ultimamente puseram a Guiné-Bissau no mapa de África e do mundo e deram um orgulho ao povo da Guiné-Bissau e isso é a força do futebol”, afirmou.

O presidente da Federação de Futebol guineense, Manuel Nascimento Lopes, disse estar satisfeito com a disponibilidade demonstrada por Gianni Infantino para apoiar a desenvolver infraestruturas para o futebol e que a Guiné-Bissau vai votar a favor da sua continuidade na liderança da FIFA.

Durante a sua estada em Bissau, o presidente da FIFA esteve também reunido com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, e com os representantes do futebol guineense.

Continuar a ler