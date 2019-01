Fuel quer acelerar startups tecnológicas ou criativas: Candidaturas estão abertas

O programa de aceleração de startups Fuel, promovido pelo Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), pelo Instituto Pedro Nunes (IPN) e pelo Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (CeNTI) anunciou esta segunda-feira que está a receber candidaturas até 30 de janeiro para ideias inseridas nas áreas de tecnologias e indústrias criativas.

As três entidades responsáveis pelo programa procuram “empreendedores com ideias inovadoras em áreas de alta tecnologia e indústrias culturais e criativas”, esperando que a iniciativa consiga apoiar até 100 ideias de negócios. No entanto, apenas os oito melhores projetos vão poder beneficiar totalmente do programa, que dá acesso “a uma vasta rede de entidades do ecossistema de empreendedorismo nacional e internacional”.

Com este programa de aceleração, os empreendedores selecionados vão poder trabalhar durante seis meses um modelo de negócios com especialistas, além de poderem ter o “acesso gratuito a um grupo de empreendedores, indústrias criativas, mentores, especialistas em negócios e investidores”. Haverá também a possibilidade de trabalhar na produção de protótipos e validação do produto, ter acesso a laboratórios, equipamentos e recursos das entidades envolvidas e participar num roadshow — vários eventos pelo país — nos Estados Unidos da América.

O objetivo do programa, cofinanciado pela União Europeia no âmbito do Portugal 2020, passa por incentivar a novas ideias de negócio e promover o seu desenvolvimento “junto do ecossistema de empreendedorismo nacional e internacional”.

