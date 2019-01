Kevin Spacey proibido de contactar com rapaz que o acusa de abuso sexual

(Artigo em atualização)

O ator Kevin Spacey, acusado de abuso sexual, foi esta segunda-feira proibido de contactar com o o filho de uma antiga pivô, Heather Unruh. A vítima também deverá coibir-se de qualquer contacto. O pré-julgamento do caso foi marcado para 4 de março. A sessão foi emitida em direto pelas televisões, que puderam estar presentes no tribunal de Massachusetts.

O protagonista da série “House of Cards”, que acabou por ser afastado da trama, foi presente a tribunal depois de uma queixa por abuso sexual de um rapaz de 18 anos, filho de uma pivô da Boston TV. O crime terá ocorrido num bar em Nantucket, no verão de 2016, depois de a vítima ter travado conhecimento com o ator e de ter ingerido várias bebidas alcoólicas. Na sessão desta segunda-feira, a defesa da vítima pediu que fossem conservados todos os dados guardados na cloud e nos telemóveis do rapaz e da sua namorada. O procurador do Ministério Público considerou desnecessário nesta fase do processo, mas o juiz aceitou o pedido.

WATCH NOW: Kevin Spacey arrives for court hearing as he faces possible prison time for charge of sexual assault against a minor https://t.co/z0MfkQKt9q pic.twitter.com/xXt3NtNPN1 — CBS News (@CBSNews) January 7, 2019

Spacey chegou a pedir um requerimento para não comparecer fisicamente no tribunal, justificando-se com o facto de não residir no estado onde iria decorrer a audiência e por acreditar que a sua presença iria “ampliar a publicidade negativa já gerada em conexão com este caso”. O juiz negou e Kevin Spacey obedeceu. Chegou ao tribunal aparentando estar tranquilo e foi logo abordado por dezenas de jornalistas. Não fez qualquer comentário nem respondeu a qualquer pergunta. No local também estariam alguns dos seus fãs. A certa altura ouviu-se: “Kevin Spacey we love you”.

A primeira revelação contra Spacey foi feita por Heather Unruh, a mãe da vítima, via Twitter, mas só despertou atenção duas semanas depois — quando a 29 de outubro de 2017 o Buzzfeed publicou um artigo em que o ator e cantor Anthony Rapp dizia que Spacey o teria agredido sexualmente quando tinha 14 anos e o ator cerca de 20.

Depois disso não pararam de ser conhecidos novos casos. Ao todo, são mais de três dezenas de pessoas a acusar o ator norte-americano, mas o caso cujo pré-julgamento começa em março refere-se apenas ao filho de Unruh, agredido sexualmente em 2016.

