Militares anunciam golpe de Estado no Gabão

Militares do Gabão anunciaram esta segunda-feira na televisão pública que está em curso um golpe de Estado naquele país da África Ocidental. Um soldado do exército, ladeado por outros dois armados, leu um comunicado a informar que os militares tomaram o controlo do Governo “para restaurar a democracia” no país.

Moradores da capital, Libreville, dizem que tanques militares e veículos armados estão a patrulhar as ruas.

O Presidente Ali Bongo, no poder desde 2009, está fora do país desde outubro, existindo relatos de que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Bongo dirigiu-se recentemente ao país numa mensagem de Ano Novo, acamado, a partir de um hospital em Marrocos.

