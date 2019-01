Model Y só com 4×4 e 4.400€ mais que Model 3?

Ainda faltam uns meses para que a Tesla revele o Model Y, o SUV que vai herdar tudo da berlina Model 3, do chassi e respectivos packs de bateria aos motores eléctricos e às suspensões, ainda que estas sejam alteradas para elevar a altura do modelo ao solo, tornando-o compatível com a sua filosofia de Sport Utility Vehicle. Essencialmente, o mesmo que acontece entre o Model S e o Model X, cuja base é a mesma, apesar das diferenças no produto final.

Se o Model 3 tem as versões mais acessíveis com apenas tracção traseira, diminuindo peso e custos, sem afectar muito o comportamento de um modelo concebido para circular em asfalto, o Model Y não se pode dar a este luxo, estando limitado a tracção 4×4, o que significa Dual Motor com um em cada eixo. É este pormenor que deverá impedir que o Model Y seja proposto por valores a partir de 35.000 dólares (cerca de 41.000€ em Portugal), com a fasquia a ser elevada em 5.000 dólares, aproximadamente 4.400€. A ser assim, com dimensões próximas do Jaguar I-Pace (4,68 m de comprimento), o Model Y custará cerca de 45.000€, longe pois dos 80.000€ que a marca inglesa pede pela versão base do I-Pace.

Há quem estime um preço de entrada para o novo Y algures entre os 35.000 dólares da versão mais barata do Model 3 e os 40.000$, mas esta não parece ser uma previsão com grande fundamento, especialmente se considerarmos o que acontece entre os Model S e X. A berlina topo de gama da Tesla propõe um preço que, por exemplo em Portugal, é inferior entre 4.000€ e 9.000€ ao praticado pelo SUV Model X. Recorrendo às mesmas baterias e motores do Model 3, a Tesla Show antecipa para o Y autonomias (segundo o sistema EPA americano, que é mais rigoroso do que o europeu WLTP) de 250 milhas, cerca de 402 km, o que deverá evoluir para aproximadamente 430 km em WLTP. Isto porque o Model 3 Long Range (com 75 kWh) reivindica 500 km em EPA (310 milhas), mas 560 km em WLTP.

???????????? Unannounced details about the upcoming Model Y from a little birdie: – AWD only

– $35-$40k base price

– 250+ mile base model

– Autopilot HW 3.5 (with the possibility of a Tesla-designed Radar system, more

cameras than current AP, no LIDAR)

– L4 FSD-ready from launch — The Tesla Show (@TheTeslaShow) January 6, 2019

Com a apresentação do SUV mais acessível da Tesla agendada para 2019 – juntamente com o início das encomendas –, mas com o arranque da produção previsto apenas para 2020, o Model Y deverá ser proposto já com versão Autopilot 3.5, com mais câmaras e um novo radar concebido pela Tesla. E quando o SUV surgir, em 2020, a marca americana já terá no mercado o nível 4 da condução autónoma, partindo do princípio que irá ser legal dentro de um ano (o que hoje ainda não acontece), o que permitirá ao Model Y usufruir igualmente deste argumento.

