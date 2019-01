Número de mortes por malária em Moçambique baixou para 740 em 2018

O número de mortes por malária em Moçambique teve em 2018 menos 111 casos do que no ano anterior, descendo de 851 óbitos para 740, disse esta segunda-feira a diretora nacional adjunta de Saúde Pública.

Maria Benigna Matsinhe, citada pelo diário Notícias, afirmou que o número de casos de malária diagnosticados também baixou em 2018, atingindo 7,1 milhões contra 9,98 em 2017. As províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte, e Zambézia, no centro, foram as mais afetadas pela doença.

A diretora nacional de Saúde Pública assinalou que o combate à malária foi marcado, em 2018, pela introdução do diagnóstico baseado na densidade parasitária.

No âmbito da nova abordagem, todo aquele que tiver 100 mil parasitas no sangue é considerado doente grave e deve ser internado e o que tiver abaixo dessa quantidade está sujeito ao regime ambulatório.

