O erro foi jogar para quem não estava lá (a crónica do Tondela-Sporting)

O jogo entre o Tondela e o Sporting começou com quatro minutos de atraso. Ora, enquanto as duas formações aguardavam pela entrada no relvado do estádio João Cardoso, as imagens da transmissão televisiva permitiam ver pequenos episódios que fazem esquecer, nem que seja por escassos momentos, o pior que o futebol tem. Ricardo Costa, capitão do Tondela, cumprimentava de forma alegre Nani, capitão do Sporting: os dois jogadores, veteranos do futebol português, cruzaram-se inúmeras vezes na Seleção Nacional e reencontravam-se agora, os dois de braçadeira posta. Segundos depois, Ricardo Costa reparou que logo atrás de Nani estava Mathieu, francês de quem foi colega de equipa no Valência. Depois, era hora de despentear o jovem vestido com a camisola da equipa de Viseu que o acompanhava na entrada no relvado. Assim que entrou em campo, o central cerrou os dentes. Era tempo de entrar na batalha.

À entrada para a visita ao Tondela, o Sporting já sabia que tanto o Benfica como o Sp. Braga tinham vencido os respetivos jogos (contra Rio Ave e Marítimo) e que só a vitória garantia a manutenção no segundo lugar, apenas atrás do líder FC Porto. Marcel Keizer voltava a ter Bruno Fernandes no lote de opções, depois de o médio ter falhado a receção ao Belenenses SAD por ter visto o quinto amarelo, mas perdia Bas Dost, que sofreu um traumatismo craniano precisamente no encontro com a equipa do Restelo. Com o regresso do médio, Miguel Luís perdeu a titularidade e Bruno alinhou no meio-campo em conjunto com Wendel e Gudelj; mais à frente, o treinador holandês preferiu colocar Diaby numa posição mais central e deixar Montero no banco, enquanto que Raphinha e Nani estavam no apoio ao avançado maliano. Do outro lado, voltava Xavier e também o lateral David Bruno e o médio Hélder Tavares entravam no onze de Pepa.

Ficha de jogo Tondela-Sporting, 2-1 16.ª jornada da Primeira Liga NOS Estádio João Cardoso, em Tondela Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Ricardo Costa, Ricardo Alves, Joãozinho, Hélder Tavares, Bruno Monteiro (Ícaro, 88′), Jaquité, Xavier (João Reis, 85′), Tomané, Delgado (Pité, 60′) Suplentes não utilizados: Pedro Silva, Patrick, João Mendes, Sabbag Treinador: Pepa Sporting: Renan, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Acuña, Bruno Fernandes, Gudelj (Montero, 45′), Wendel, Raphinha, Diaby, Nani (André Pinto, 83′) Suplentes não utilizados: Salin, Jefferson, Ristovski, Petrovic, Miguel Luís Treinador: Marcel Keizer Golos: Delgado (5′), Tomané (73′), Mathieu (76′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Nani (10′), Hélder Tavares (10′), Diaby (13′), Jaquité (28′), Tomané (42′), Coates (48′), segundo cartão amarelo e vermelho a Jaquité (50′), David Bruno (60′), Acuña (90+3′)

O treinador do Tondela tinha dito, na conferência de imprensa de antevisão, que a equipa teria de “roçar a perfeição” para conseguir vencer o Sporting, mas que era esse “o intuito” quando os jogadores entrassem em campo. E, afinal, Ricardo Costa cerrou os dentes. Depois de uns primeiros cinco minutos confusos e de pouco futebol, onde os leões ainda tentavam explorar terrenos e transições e Diaby se habituava à posição de falso ‘9’ que é também a ligação entre o meio-campo e os últimos 30 metros do relvado, o Tondela mostrou que a “perfeição” de que Pepa falava passava por marcar cedo. Aos seis minutos, quando ainda nenhuma das duas equipas tinha chegado perto das balizas de Renan e de Cláudio Ramos, Xavier foi melhor do que Bruno Gaspar no corredor esquerdo e Juan Delgado foi melhor do que Acuña no centro da defesa, cabeceando ao segundo poste para o primeiro do Tondela e do jogo. Pelo sorriso de Pepa, a perfeição estava a ser alcançada: até porque a equipa de Viseu marcou nos primeiros cinco minutos de jogo pela terceira vez no Campeonato.

A ganhar quase desde o apito inicial, o Tondela recolheu ao meio-campo defensivo e organizou-se de forma a bloquear as investidas do Sporting. Depois de uns minutos de mais conflito e menos futebol — onde Nani se desentendeu com Hélder Tavares, Ricardo Costa se desentendeu com Diaby e depois com Acuña –, a equipa de Marcel Keizer instalou-se por completo na metade do campo que pertencia ao Tondela e tentou estender o jogo, sempre por intermédio de Raphinha e Nani, que, na primeira parte, foram os homens do Sporting em evidência. Bruno Fernandes, que tanta falta fez na receção ao Belenenses, passava algo ao lado do jogo e, apesar de ter estado muito perto do empate num grande remate de primeira depois de cruzamento de Bruno Gaspar, levava aos 18 minutos cinco passes falhados, incluindo três no meio-campo defensivo leonino.

Sempre com mais bola, mas sem perigo, os leões estavam a cometer o erro de jogar como se Bas Dost estivesse em campo: com arrancadas pelas alas e cruzamentos para a área à procura da cabeça de um holandês auspicioso que, eventualmente, saltasse da bancada para fazer o empate. Raphinha ainda respondeu a uma dessas solicitações, permitindo uma enorme defesa a Cláudio Ramos, mas o Sporting não conseguia mesmo transformar o grande fluxo ofensivo em oportunidades dignas desse nome. Do outro lado, na única vez que voltou à baliza de Renan depois do golo, o Tondela quase aumentou a vantagem por intermédio de Tomané, que surgiu completamente sozinho no coração da área para corresponder a outro grande cruzamento de Xavier. O Tondela não atacava muito, mas atacava bem; o Sporting tinha muita bola, mas não a jogava bem. No banco de suplentes, Keizer não estava satisfeito e era certo que Fredy Montero saltaria do banco logo no arranque da segunda parte.

Montero entrou, mas não para a saída de nenhum dos três homens mais adiantados no terreno. Keizer queria ganhar o jogo e colocou Wendel numa posição mais recuada do meio-campo, em ligação com a defesa, Bruno Fernandes solto para construir e procurar terrenos interiores e Diaby enquanto espécie de falso ’10’ muito móvel a pender para os dois lados e no apoio a Montero, a referência ofensiva.

Com cinco minutos de segunda parte, Jaquité fez falta sobre Nani, viu o segundo amarelo e foi expulso por Nuno Almeida. Face ao obstáculo de ver a equipa reduzida a dez unidades, Pepa tirou Juan Delgado, o marcador do golo, lançou Pité e baixou ainda mais um bloco que já estava totalmente colado à baliza de Cláudio Ramos. O Tondela fechou a faixa central e tentou eliminar a possibilidade de remates de fora de área, permitindo apenas o espaço dos corredores ao Sporting. A partir das alas, e num dia de entrosamento mais fraco, os leões pouco mais conseguiam fazer do que lançar bolas para a área à procura do holandês que não estava lá. Raphinha, o melhor do Sporting em Tondela, era o único inconformado e podia ter marcado por mais do que uma vez: aos 70 minutos, o ex-V. Guimarães era mesmo o único jogador leonino que tinha acertado na baliza.

Com Bruno Fernandes muito abaixo dos níveis habituais (aos 80 minutos, o médio já tinha falhado 17 passes) e Diaby incapaz de ajudar um Montero sem ritmo nem rodagem, o Sporting afundou-se numa posse de bola infrutífera e acabou por sofrer o segundo golo. Numa transição rápida, Tomané confirmou aquilo que já tinha ameaçado e marcou um grande golo de trivela, sem qualquer hipótese para Renan. A perfeição de Pepa voltava a aparecer e o Sporting estava a levar uma lição sobre eficácia — algo que, há algumas semanas, parecia impensável e desnecessário. A reação imediata de Keizer ao segundo golo do Tondela foi lançar Mathieu para a frente, central ponta de lança nas horas vagas e nos minutos de aflição. O francês respondeu de forma quase instantânea, três minutos depois do golo de Tomané, ao confirmar um remate de Montero e reduzir a desvantagem.

A menos de 15 minutos dos 90, Marcel Keizer continuava a perder e a solução foi lançar o segundo central. Coates juntou-se a Mathieu no ataque — numa tentativa de reeditar o jogo da temporada passada, em que o central uruguaio marcou o golo do empate aos 90+7′ — e André Pinto entrou para o lugar de Nani, não só para segurar o setor mais recuado como para acrescentar centímetros ao jogo aéreo. A verdade é que mesmo com o reforço do setor ofensivo, o Sporting não conseguiu criar situações de perigo e parecia faltar sempre critério no último passe e na decisão. Do outro lado, o Tondela esteve sempre muito organizado e assentou a vitória nas grandes exibições de Tomané e Xavier, que quase sozinhos decidiram o jogo, e ainda do guarda-redes Cláudio Ramos, que evitou muitas vezes o golo dos leões.

O Sporting jogou para um jogador que não estava lá e perdeu a batalha de Tondela, que tinha ficado praticamente decidida no momento em que Ricardo Costa cerrou os dentes e na altura em que os elementos da equipa de Viseu ouviram Pepa dizer que era necessária perfeição: os auriverdes carimbaram a quarta vitória consecutiva e ganharam ao “grande” que faltava, depois de terem vencido Benfica e FC Porto. Os leões caem para o quarto lugar da tabela, atrás de Benfica e Sp. Braga, e recebem o FC Porto no próximo sábado sem Marcos Acuña, que viu o quinto amarelo e está castigado.

