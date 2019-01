Portugal tem o 2º Model 3 mais caro da Europa

No ranking dos preços do novo Model 3 da Tesla no continente europeu, Portugal conquistou um lugar de destaque. Mas não valia a pena. Isto porque além das finanças, que agradece o IVA pago pelos veículos eléctricos, bem como por todos os outros produtos, veículos ou não, ninguém aprecia liderar a tabela dos preços, quando comparado com os seus rivais europeus.

Em Portugal, as duas versões já disponíveis do Model 3, a Long Range e a Performance, ambas com Dual Motor e bateria de 75 kWh, são propostas por 61.180€ no primeiro caso e 72.280€ no segundo, já incluindo IVA, despesas de destino e de documentação, estas últimas a rondar os 980€. O que até pode parecer um preço simpático, quando comparado com o praticado na Finlândia, cujos valores estão fixados nos 63.070€ e 74.563€, respectivamente.

Porém, os preços praticados no nosso país pelas duas versões mais caras do modelo mais barato da Tesla – lá para o final do ano, chegará o Mid Range e o Standard, ambos bastante mais em conta – estão longe de poderem ser considerados de arromba quando comparados com os noruegueses, que propõem o Long Range e o Performance por 47.386€ e 56.709€. França vem a seguir, com 53.500€ e 64.300€, seguida da Suíça (53.690€ e 64.268€), Alemanha (56.380€ e 67.080€), Bélgica (59.780€ e 70.680€), Holanda (59.820€ e 70.720€), Espanha (60.080€ e 71.080€) e Itália (60.580€ e 71.680€).

