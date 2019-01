Wolves elimina Liverpool da Taça de Inglaterra com grande golo de Rúben Neves

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo eliminou o Liverpool, atual líder da Premier League, na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. A equipa comandada pelo treinador português, que esta temporada regressou ao principal escalão do futebol inglês, recebeu e bateu os reds e passou à fase seguinte da competição.

O Wolves colocou-se em vantagem aos 38 minutos, com um golo do ex-Benfica Raúl Jiménez, que conduziu a bola durante grande parte do meio-campo defensivo do Liverpool e bateu Mignolet, que esta segunda-feira substituiu Alisson na baliza da equipa de Jürgen Klopp. Os reds reagiram já na segunda parte, com um golo de Divock Origi, mas os foxes só precisaram de quatro minutos para voltar a repor a vantagem na partida e carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Inglaterra. Aos 55 minutos, Rúben Neves encheu o pé do meio da rua e colocou a bola mesmo juntinho ao poste, sem qualquer hipótese para o guarda-redes belga.

Com a derrota frente ao Wolves, o Liverpool somou a segunda derrota consecutiva — depois de ter perdido com o Manchester City na passada quinta-feira — e fica agora fora de uma das principais competições internas de Inglaterra. Já Rúben Neves marcou o nono golo esta temporada ao serviço da equipa de Nuno Espírito Santo: oito foram de fora de área, o outro da marca de penálti. Na próxima fase, a equipa mais portuguesa de Inglaterra vai enfrentar o vencedor do jogo entre o Stoke City e o Shrewsbury Town.

☄ | @DivockOrigi slams the ball into the back of the net to draw @LFC level! pic.twitter.com/QLU1bJ7v36 — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2019

Continuar a ler