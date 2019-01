Colisão de comboios em Pretória provoca três mortos e 300 feridos

Em atualização

Pelo menos três pessoas morreram e outras 300 ficaram feridas num acidente ferroviário em Pretória, capital da África do Sul, segundo avança a agência Reuters.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, quando dois comboios colidiram na estação de Mountain View. De acordo com a imprensa local, transportavam cerca de 800 passageiros.

“Neste momento estamos ocupados a retirar as pessoas encarceradas, depois de termos recebido uma confirmação da Metrorail de que as linhas de energia estão desligadas”, explicou Charles Mabaso, dos serviços de emergência médica, à Eyewitness News.

As operações no local continuam e mais de 300 feridos já foram transportados para vários hospitais. O número de mortes mantém-se oficialmente em três vítimas, mas, de acordo com o presidente da Câmara de Tshwane, Solly Msimanga, poderão ser quatro.

On the scene of this morning's train accident at the Mountain View Station. It is confirmed that 4 people have passed on, our heartfelt condolences to the families. pic.twitter.com/wjm451Z2jI

— Solly Msimanga (@SollyMsimanga) January 8, 2019