Cristina Ferreira venceu Manuel Luís Goucha nas audiências em estreia na SIC

A estreia da apresentadora Cristina Ferreira na SIC, com novo programa cujo nome é o seu próprio, foi vista por mais de meio milhão de pessoas, ultrapassando o número de audiências do programa “Você na TV”, da TVI.

À hora do programa da apresentadora, 35,5% dos telespectadores assistiam ao programa da SIC, um total de 531.700 mil pessoas. Ao mesmo tempo, 24,7% estavam sintonizados com a TVI, ficando Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes com uma assistência média de 353.600 pessoas — o valor mais baixo alcançado pela dupla. Ao final do dia, a SIC tinha registado a média diária de audiências mais alta, de 19,6%, contra 18,8% da TVI e 11,1% da RTP.

“O Programa da Cristina” estreou na manhã de segunda-feira e contou com um telefonema-surpresa do Presidente da República, que ligou em direto para a apresentadora, e também com a entrevista ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

