Seedrs com recorde em 2018: mais de 200 milhões em investimentos através do crowdfunding

O ano de 2018 foi para a Seedrs, plataforma luso-britânica de equity crowdfunding, o melhor ano desde o seu lançamento, em 2012. A empresa anunciou esta terça-feira em comunicado que gerou mais 60% dos investimentos de 2017 (210 milhões de euros), o que permitiu ajudar a financiar 186 campanhas de 12 países e 17 setores diferentes.

A plataforma conseguiu também alcançar valores recorde, como são exemplo os da plataforma internacional de transferência de dinheiro Transfergo, que conseguiu captar 11,3 milhões de euros junto de 1.407 investidores, da construtora de carros elétricos Sono Motors que levantou 6,1 milhões de euros, e da app britânica Urban Massage, que captou 3,9 milhões de euros da Seedrs.

Os últimos doze meses foram sensacionais para a Seedrs. Assistimos a níveis recorde de investimentos na plataforma, ao mesmo tempo que reforçamos a nossa oferta de produtos e serviços inovadores, como foi o lançamento do AutoInvest, único no mercado que, juntamente com o bem-sucedido mercado secundário representam dois produtos financeiros novos nesta classe de ativos”, afirmou Jeff Kelisky, presidente da Seedrs, citado em comunicado.

A plataforma destaca também o AutoInvest, que foi lançado em julho de 2018 e viu o seu serviço “Anchor Investor”, que ajuda negócios a encontrar capital institucional, conseguir captar mais de 18 milhões de euros em ofertas de investimento para 15 empresas. Isto significa, assim, que o “mercado secundário para negociação de ações de empresas financiadas através da plataforma” registou um crescimento em relação ao ano anterior.

Jeff Kelisky acrescenta ainda que os esforços da empresa “continuam a solidificar” a sua liderança europeia. O presidente da Seedrs revela que há “grandes planos” para 2019, com o lançamento do Fundo Seedrs EIS100 no primeiro trimestre.

A Seedrs é uma das principais plataformas de equity funding a nível mundial e permite que os indivíduos e as instituições invistam em diferentes empresas com forte potencial de crescimento, através de um processo online. Em seis anos, a plataforma já conseguiu superar a barreira dos 550 milhões de euros em investimento de campanhas, financiando um total de 720 negócios. A empresa tem escritórios em Lisboa, Londres, Nova Iorque, Amsterdão e Berlim.

