Dulce Félix melhor atleta europeia de dezembro

A portuguesa Dulce Félix foi escolhida como melhor atleta europeia do mês de dezembro, numa votação feita pela Associação Europeia de Atletismo (AEA) através das redes sociais.

Dulce Félix, que correu a maratona de Valência em 2:25.24 horas, ficando a escassos sete segundos do seu recorde pessoal, fechou a contagem com 5123 votos, deixando para trás a campeã europeia de sub-20, a italiana Nadia Battocletti (3793), e a campeã europeia de salto em altura, a russa Mariya Lasitskene (2091).

Em masculinos, o norueguês Jakob Ingebrigtsen, que obteve o seu terceiro título consecutivo de campeão europeu júnior de corta-mato, foi o escolhido com um total de 4831 votos, à frente do seu irmão Filip, campeão europeu sénior de corta-mato (2824 votos), e do campeão europeu de corta-mato sub-23, o francês Jimmy Gressier (2111).

