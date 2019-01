Esta pick-up eléctrica é mais rápida do que o Porsche Taycan

Rivian é um construtor de veículos que, curiosamente, ainda não fabricou nenhum. Mas já emprega 600 pessoas e possui centros de investigação e desenvolvimento em Playmouth, no Michigan, e em San Jose e Irvine, ambos na Califórnia, além de uma fábrica em Normal, no Illinois, sendo vista por muitos como a nova Tesla. Tanto pelo potencial tecnológico que revela, como pela sua capacidade de inovação.

É claro que a Rivian pretende fabricar vários tipos de veículos, sempre eléctricos, mas começou por uma pick-up (R1T) e um SUV (R1S), ambos sobre a mesma base e de dimensões generosas. Vão existir baterias com várias capacidades, a mais simples com 105 kWh, ultrapassando a maior da Tesla, disponibilizando para os mais exigentes 135 kWh e 180 kWh, qualquer uma delas capaz de ser recarregada com uma potência máxima de 160 kW. A versão mais potente monta quatro motores de 200 cv, apesar de depois limitá-los a uma potência conjunta de 764 cv, o que lhe permite ultrapassar 100 km/h em cerca de 3,0 segundos, o que bate os prometidos 3,5 segundos para o Porsche Taycan, com 600 cv.

Com um interior destinado a alojar cinco passageiros, uma caixa de carga multifunções e, entre os dois, um espaço para arrumos transversal onde se pode transportar uma prancha de surf, a Rivian R1T é capaz de atingir 200 km/h e lidar com qualquer situação que lhe apareça pela frente numa incursão por fora de estrada, uma vez que os seus quatro motores fornecem um total de 14.000 Nm de força, o que dá 3.500 Nm de binário por roda, de acordo com o fabricante. O número é ‘assustador’, sobretudo porque mesmo o incrivelmente possante Lamborghini Urus dispõe de apenas 850 Nm, ainda que este valor seja à saída do motor e não nas rodas.

Mas além destes detalhes técnicos, impressionantes só por si, a Rivian inclui uma série de detalhes que fazem a diferença. Mas mais do que descrevê-las, o melhor mesmo ouvir o responsável pelo fabricante defender os pergaminhos da sua pick-up:

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler