Golfista irlandês Padraig Harrington é o capitão da Europa na Ryder Cup de 2020

O golfista irlandês Padraig Harrington foi escolhido como capitão da seleção da Europa para a Ryder Cup de 2020, que decorrerá em Whistling Straits, nos Estados Unidos, anunciou esta terça-feira o European Tour.

O irlandês, de 47 anos, foi vice-capitão nas últimas três edições da Ryder Cup, na última este ano, em que o dinamarquês Thomas Bjorn capitaneou a Europa na reconquista do troféu, que tinha perdido em 2016.

Bjorn integrou o painel responsável pela escolha do capitão europeu para 2020, o qual incluiu ainda os ex-capitães Darren Clarke e Paul McGinley, o diretor executivo do European Tour, Keith Pelley, e um membro do comité de jogadores.

Padraig Harrington venceu três major na sua carreira, por duas vezes o Open britânico, e uma vez o PGA Championship, disputou seis Ryder Cup, com a vitória em quatro delas.

A edição de 2020 da Ryder Cup, competição bianual de golfe que opõe a Europa aos Estados Unidos, decorrerá em Whistling Straits, em Haven, no Wiscosin.

Continuar a ler