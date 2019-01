Governo moçambicano proíbe pesca de camarão nos próximos dois meses

O Governo moçambicano travou a pesca de camarão nos próximos dois meses, para permitir a reprodução deste marisco, anunciou esta terça-feira o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. “Não haverá pesca, venda e transporte de camarão durante este período”, declarou Maurício Maússe, do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, citado esta terça-feira pelo diário O País.

Para assegurar o cumprimento da decisão, as autoridades pesqueiras vão reforçar a fiscalização e atividades inspetivas, impondo medidas punitivas aos infratores.

A pesca de camarão em Moçambique é uma das atividades piscatórias mais lucrativas para o país, devido ao elevado valor comercial desta espécie. As pescarias rendem a Moçambique entre 70 a 100 milhões de euros por ano. Portugal e Espanha compram 82% do camarão pescado nas águas moçambicanas.

