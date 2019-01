Mia Couto e Germano Almeida editam novos livros no final do ano

Mia Couto e Germando Almeida vão ter novos livros este ano. A informação foi avançada ao Observador pela editora Caminho, responsável pela publicação dos dois Prémios Camões em Portugal. As duas obras de ficção ainda não têm título, mas deverão chegar às livrarias no final de 2019.

Ainda no que diz respeito às novidades literárias, a Caminho tem também planeada a publicação de novos títulos de Patrícia Portela, Isabela Figueiredo, um livro de cónicas de Ana Paula Tavares, uma nova aventura de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e uma reportagem fotográfica sobre a crise académica de 1969 em Coimbra, com coordenação de José Veloso. Uma Aventura no Fundo do Mar deverá sair em março, de acordo com fonte editorial.

No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Fernando Namora, a editora vai lançar um nova edição de A Noite e a Madrugada, romance publicado originalmente em 1950. Em fevereiro sairá a reedição de Os Negros em Portugal, de José Ramos Tinhorão, e mais para o final do ano um livro de Daniel Sampaio sobre a temática da parentalidade na era digital.

