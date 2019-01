Não, não é um “bónus” de Dia de Reis. Falha na “app” da EMEL despeja euros na conta de milhares de clientes

É utilizador da app da EMEL, a empresa que gere o estacionamento em Lisboa? Então, verifique se o saldo que lhe aparece corresponde ao valor que lá tem carregado. Um bug informático está a despejar dezenas de euros nas contas — segundo fonte oficial da empresa, cerca de 14 mil contas foram afetadas e estima-se que cerca de 100 mil euros tenham sido distribuídos pelas contas. Não houve subtração de saldo, só creditações indevidas, garante a mesma fonte — mas não, não se trata de um bónus de Dia de Reis: a empresa está a tentar resolver o problema e até ao final do dia a situação deverá ser reposta.

Trata-se de uma falha na verificação regular que é feita dos saldos da app, um bug no programa que é corrido pela empresa de software que gere a aplicação ePark. Pelo menos desde a tarde de ontem que o problema estará a ocorrer. Os técnicos estão a tentar perceber a origem do problema e os saldos estão a ser corrigidos gradualmente.

Mas e o que acontece se alguém gastar saldo que não tem — por hipótese, alguém que tinha dois euros de saldo mas aparecem quatro? A mesma fonte da EMEL esclarece que quando for reposta a normalidade, nessas situações a conta poderá ficar com saldo negativo, pelo que o valor em dívida será subtraído de um futuro carregamento.

Apesar da coincidência de valores, o problema informático não terá qualquer relação com os 100 mil euros que a EMEL ofereceu aos #Bem_Estacionados, isto é, às pessoas que não tiveram multas de estacionamento no ano passado. As primeiras 20 mil pessoas que se registaram no site da iniciativa receberam cinco euros de saldo gratuito, oferecidos por esta empresa cujo presidente quer tornar “a empresa mais amada de Lisboa” (Luís Natal Marques, em entrevista ao Jornal de Negócios).

