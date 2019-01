Nova geringonça da Hyundai é um carro com pernas

O Centro de Convenções de Las Vegas acolhe, entre 8 e 11 de Janeiro, mais uma edição do Consumer Electronics Show (CES), onde a Hyundai se apresenta com um concept que, no mínimo, é peculiar. Chama-se Hyundai Elevate e tem uma imagem inspirada na ficção científica, mais parecendo uma nave com pernas. Ora, antecipa a marca, este zingarelho fará tudo e mais alguma coisa, de rolar a escalar, com direito até a dar umas passadas pelo meio. Dito de outro modo, não haverá obstáculo que não consiga transpor, o que fará dele um todo-o-terreno terrivelmente eficaz. Com ênfase no ‘terrivelmente’, pois o construtor sul-coreano define-o como um UMV, de Ultimate Mobility Vehicle.

A avaliar pela apresentação deste projecto, estamos perante um conceito daquilo que pode ser um veículo de resgate, destinado a ir onde nenhum outro consegue chegar. Mas a verdade é que, consoante o uso que lhe queiram dar, este Hyundai pode montar cápsulas com diferentes configurações, pois o seu principal trunfo reside sobretudo na parte inferior.

Na extremidade dos braços robóticos encontram-se as rodas que lhe permitem evoluir no terreno, sendo accionadas por pequenos motores eléctricos que, por sua vez, se alimentam com a energia extraída das baterias alojadas na base da plataforma. As pernas, além de giratórias, podem estar recolhidas ou irem “esticando” à medida que é necessário vencer as adversidades do terreno. Pelo que, quando é impossível rolar no piso, o Elevate só tem de esticar as pernas e passar a andar como qualquer animal de quatro patas.

A marca nada adianta (de concreto) em relação aos planos para este projecto, mas apresenta-o como uma solução para situações críticas (terramotos, incêndios, entre outros), que requerem resposta nas primeiras 72 horas, para minimizar danos ou perdas. Veja como funciona nos vídeos abaixo.

