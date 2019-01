Pepe deve assinar pelo Porto esta terça-feira

O internacional português Pepe deverá assinar ainda esta terça-feira pelo Futebol Clube do Porto, clube que já representou há 11 anos antes de rumar ao Real Madrid.

A notícia é avançada nas edições do Jornal de Notícias e do jornal O Jogo desta terça-feira que apontam este como o dia em que o jogador — que pertencia ao Besiktas — vai assinar contrato com o FC Porto, por uma época e meia.

O JN cita fonte próxima do jogador que avança que Pepe assinará contrato até ao final da próxima época (2019/2020). A oficialização do acordo acontecerá durante o dia e há uma hipótese de o defesa-central ainda poder aparecer no centro de estágio do Olival, em Gaia, onde a equipa faz a primeira sessão de treino para preparar o Porto-Sporting do próximo sábado, em Alvalade. Pepe poderá mesmo estar disponível para ser utilizado já no clássico.

A hipótese do internacional português nascido no Brasil voltar ao clube onde esteve até 2007 começou a ser falada pela primeira vez na semana passada, em notícias publicadas nos vários jornais desportivos. O jogador estava sem clube, depois da rescisão com o Besiktas. O Jogo adianta que voltar ao FC Porto era a vontade do jogador desde que saiu do clube turco.

Existiam mais clubes interessados em Pepe, caso do Mónaco e do Wolverhampton, de acordo com O Jogo, e com propostas financeiras mais atrativas. No entanto, o jogador preferiu o regresso a Portugal onde vive a sua família.

No Porto, que representou entre 2004 e 2007, Pepe venceu dois campeonatos (o de 2005/06 e o de 2006/2007), duas supertaças e uma Taça de Portugal. Em 2007 naturalizou-se português e nesse mesmo ano fez a sua estreia na seleção nacional — já conta com 103 internacionalizações — tendo feito parte da formação que foi campeã europeia em Paris, em 2016.

No Real Madrid, para onde se transferiu por 30 milhões de euros, o jogador conquistou três Ligas dos Campeões, três ligas espanholas e dois mundiais de clubes.

