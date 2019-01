PSP de Coimbra apreendeu 675 doses individuais de cocaína e heroína

A PSP de Coimbra anunciou esta terça-feira a apreensão de 675 doses individuais de cocaína e heroína em sacos de plástico enterrados num vaso de uma esplanada da cidade.

A apreensão de 335 doses de cocaína e 340 de heroína verificou-se na segunda-feira, na zona do Areeiro, concelho de Coimbra, “no âmbito de uma ação de fiscalização de trânsito”, refere em comunicado o Comando Distrital de Coimbra da PSP. “Um indivíduo de 38 anos foi abordado por elementos desta polícia, tendo ficado por esse motivo bastante nervoso”, adianta.

Segundo a nota, “numa manobra de diversão”, o homem entregou um pacote a uma mulher de 34 anos que o acompanhava e que se ausentou do local. “Os agentes foram no encalce da senhora e encontraram-na numa esplanada de um estabelecimento de restauração e bebidas. No local, encontraram enterrada num vaso, que se encontrava com a terra remexida, uma carteira que continha três sacos de plástico com produtos suspeitos de serem estupefaciente”, acrescenta a PSP.

Não tendo podido “provar a sua proveniência”, a polícia não deteve os dois suspeitos e investiga agora o caso.

