“Teriam sido possíveis outras decisões, mas agora já não são”. Costa diz que solução Montijo é case study do que não se deve fazer

A solução do Montijo é a única possível, 50 anos depois de discussão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Esta foi a mensagem forte que sai da assinatura do acordo de memorando entre o Estado português e a ANA e Vinci para o reforço da capacidade aeroportuária de Lisboa e que prevê um investimento de mais de mil milhões de euros para permitir a abertura de um aeroporto complementar na base aérea do Montijo.

O primeiro-ministro, António Costa, até reconhece que este processo “é um bom case study do que não deve ser uma decisão política. Não é possível esperar 50 anos” e mudar várias vezes de solução porque isso custa “demasiado caro” ao país. António Costa admitiu que “teriam sido possíveis outras decisões no passado, mas já não. O tempo não fica imóvel”. E refere as projeções de tráfego feitas há dez anos para o aeroporto da Ota, que muitos apontaram como megalómanas, e que já foram ultrapassadas.

“Não discuto se é a decisão certa ou errada. É a decisão que temos já que pôr em ação”, ainda que assinale as condicionantes de impacto ambiental e segurança aeronáutica que terão de ser asseguradas.

Pedro Marques, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, já tinha dado a nota dos 50 anos que demorou a discussão sobre o novo aeroporto de Lisboa, quando foi constituído o gabinete para estudar o processo, ainda no Governo de Marcelo Caetano em 1969. “Pelo caminho, 17 localizações alternativas foram estudadas e abandonadas. Chega de hesitações. Este é o momento de avançar com uma decisão que, assegurou, é competitiva e comportável para Portugal. E que é a mais rápida de executar.

O ministro procurou ainda comprometer os principais partidos com esta solução, nomeadamente o PSD, que ao lado do CDS no Executivo de Passos Coelho, já tinha apoiado esta solução. E atirou ainda uma farpa ao anterior Governo lembrando que a não preparação do futuro levou a que “quando chegamos ao Governo encontramos os recursos da privatização da ANA desviados para outro fim — receita foi usada para baixar a dívida pública — que não para o financiamento da construção do novo aeroporto.

“Se hesitássemos e nada fizéssemos pagaríamos nos próximos anos em menos crescimento, menos turismo”. Para Pedro Marques, está em causa uma necessidade de emergência para agora e não para daqui a 10 ou 15 anos que é quanto demoraria o processo de projeto e construção de um novo aeroporto de raiz. É por isso que o Montijo como aeroporto complementar ao Humberto Delgado avança já, com este acordo, para “ganhar tempo” e permitir que comecem já as obras de reforço da capacidade no aeroporto de Lisboa e para avançar com os projetos e estudos para as obras na base aérea do Montijo.

São as respostas aos que criticam o Governo por assinar um acordo financeiro com a concessionária do aeroporto antes de estar concluído e aprovado o estudo de impacte ambiental. Pedro Marques reafirmou que todas as condicionantes e medidas mitigadoras definidas na avaliação de impacte ambiental serão executadas, mas tal como o primeiro-ministro, não colocou sequer o cenário de o projeto não receber a luz verde ambiental.

O acordo financeiro para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros, a realizar entre a base aérea do Montijo e o aeroporto Humberto Delgado, que será totalmente financiado pela concessionária ANA, que é detida pelo grupo francês Vinci. Neste bolo, a investir até 2028, a maior fatia de 650 milhões de euros irá para a extensão do atual aeroporto de Lisboa, e 500 milhões de euros serão para a adaptação da base aérea do Montijo.

Este acordo prevê ainda o financiamento para infraestruturas de acesso ao Montijo, as indemnizações a pagar à Força Aérea que atualmente usa em exclusivo a base do Montijo, e um novo modelo de evolução as taxas aeroportuárias. Se tudo correr pelo calendário do Governo, as obras poderão arrancar em 2020 e a nova infraestrutura estará concluída em 2022.

