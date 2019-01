Vitória volta a defrontar Jesus: ex-treinador do Benfica assina contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita

O ex-treinador do Benfica Rui Vitória assinou esta terça-feira contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias, que indica ainda que o técnico português aceitou orientar o segundo classificado do campeonato saudita a troco de 6 milhões de euros por ano.

O Record adianta também que o contrato assinado esta terça-feira por Rui Vitória é válido até junho de 2020.

Desta forma, Rui Vitória vai voltar a encontrar o seu rival Jorge Jesus, que desde o início da época orienta o Al-Hilal, atualmente primeiro classificado do campeonato daquele país árabe. O último encontro entre os dois clubes foi a 8 de dezembro, no campo do Al-Hilal, tendo empatado a 2 golos.

O Al-Nassr está neste momento a ser treinado interinamente pelo português Hélder Cristóvão, ex-jogador do Benfica e também ex-treinador do Benfica B. O português, que foi contratado pelo Al-Nassr para o cargo de diretor-geral e responsável da formação do clube, assumiu o comando técnico da equipa saudita em novembro, após a saída do uruguaio Daniel Carreño do cargo de treinador.

