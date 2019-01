A primeira companhia aérea a voar sem qualquer plástico a bordo é portuguesa

A companhia aérea portuguesa Hi Fly tornou-se a primeira no mundo a voar sem qualquer plástico a bordo. A viagem aconteceu no passado dia 26 de dezembro, com origem em Lisboa e destino em Natal, no Brasil, e contou com a presença de 700 passageiros. A companhia pretende realizar todas as ligações sem plástico: o que deve acontecer daqui a um ano, no final de 2019, segundo o que diz Paulo Mirpuri, presidente da Hi Fly.

We couldn't be prouder of being the first airline to perform a completely Single Use Plastic Free Flight. The first step to our ultimate goal to turn all our flights completely Single Use #PlasticFree by the end of 2019. #TurntheTideonPlastic #A340 #9HSUN pic.twitter.com/sTLl6eDCBk

— Hi Fly (@hifly_airline) December 27, 2018