Actualização do BMW Série 7 já circula na Internet

Não é oficial, mas já é público. O restyling do Série 7 só deveria ser comunicado para a semana, mas eis que as fotos do modelo actualizado já circulam na Internet, revelando-o de todos os ângulos.

Como o próprio BMW Blog faz questão de sublinhar, o departamento de Comunicação do construtor bávaro não tem tido uma semana fácil, pois as fugas para a Internet têm sido uma constante, o que leva a crer que pelos lados de Munique ainda há uma (grande) dificuldade em controlar a saída de informação.

Uma vez que nada de institucional foi dito a propósito deste facelift, por agora podemos apenas concentrar-nos naquilo que as fotografias mostram. O que é mais evidente na frente é a grelha redesenhada e de dimensões mais generosas, na esteira de lançamentos recentes como o SUV X7. Esta opção confere à secção dianteira da berlina alemã um ar mais agressivo, mas o ímpeto mais desportivo deste facelift encontra-se igualmente no capot, que ostenta novos vincos, bem como nos faróis, com novo desenho. Atrás, o destaque vai essencialmente para a faixa de luz (tal como no novo Audi A8), que passa por baixo da tira cromada da tampa da bagageira, promovendo a união dos farolins. Estes, por sua vez, foram alvo de um ligeiro retoque, parecendo mais esguios.

Quanto a detalhes de ordem técnica, vamos ter mesmo de aguardar que a agenda se cumpra, para sabermos o que muda nesta renovação do (eterno) rival do Mercedes Classe S.

