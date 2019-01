Apple corta produção de novos iPhone em 10%

A Apple começou 2019 por anunciar que as receitas relativamente aos últimos três meses de 2018 iam ser inferiores ao esperado o que levou à pior sessão em bolsa nos últimos seis anos para a empresa, com quedas de 10%. Agora, o Asian Nikkei Review avança que a tecnológica americana espera que as vendas dos últimos modelos dos iPhone — o Xr, o Xs e o Xs Max — desçam por, em dezembro, a Apple ter pedido aos fornecedores para produzir menos modelos dos smartphones.

Este pedido, dizem fontes do mesmo jornal, é referente a todos os novos modelos iPhone lançados em 2018. A redução de smartphones pedida pela empresa liderada por Tim Cook faz com sejam fabricados no período de janeiro até março cerca de 40 a 43 milhões de unidades. As anteriores projeções da Apple apontavam para a produção de 47 a 48 milhões de smartphones iPhone.

Em 2018, no mesmo período, a Apple vendeu cerca de 52.21 milhões de unidades. Contudo, mesmo com a previsível redução de vendas, os números finais só podem ser calculados com base nos inventários de smartphones ainda em stock.

Alguns fornecedores da Apple, como a Catcher Technology, anunciaram recentemente que esperam que as vendas desçam. Esta empresa reduziu, desde dezembro, as receitas em 28%. Outros fornecedores da Apple, como a Cirrus Logic, AMS, Qorvo e a Lumentum, reduziram também as expectativas de receitas para os últimos três meses de 2018 e espera-se que o façam também para os primeiros meses de 2019.

