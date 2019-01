Avião de caça francês desapareceu dos radares quando sobrevoava área montanhosa

Um avião de caça Mirage 2000D desapareceu, esta quarta-feira, depois de descolar de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle), no nordeste de França. O avião deixou de ser detetado pelos radares quando sobrevoava a área montanhosa entre Doubs e Jura, próximo da fronteira com a Suíça, avançou a agência AFP.

Os radares perderam o avião pouco depois das 11 horas (hora local) e cerca de 45 minutos depois foi acionado um plano de resgate pelo município de Doubs. As “gendarmeries” (equivalente à GNR portuguesa) de Doubs e Jura estão neste momento no terreno, informou a Gendarmerie de Jura no Facebook. As buscas na região poderão ser dificultadas pela presença de neve e falta de visibilidade.

A bordo seguiam dois militares que ainda não tentaram pedir ajuda nem foram encontrados, refere a France 3. Os bancos dos dois ocupantes eram ejetáveis, mas não há confirmação de que esta função tenha sido acionada.

O jornal L’Est Republicain avança a possibilidade de queda por, alegadamente, terem sido encontrados detritos do avião, um paraquedas e um mapa, assim como por haver testemunhos do som de uma explosão à mesma hora que o avião terá desaparecido. A France 3, no entanto, diz que ainda não há confirmação da queda porque não foi identificado o local de impacto.

O Mirage 2000D estaria a fazer um voo de treino e, como tal, não estaria equipado com armamento.

Atualizado às 15 horas

Continuar a ler