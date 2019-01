Bruno Lage deve ficar no comando técnico do Benfica até ao final da temporada. De acordo com a TVI, o treinador vai passar de interino a efetivo depois do jogo da próxima sexta-feira, contra o Santa Clara, e esta é uma decisão tomada pessoalmente por Luís Filipe Vieira.

O técnico português, que até aqui orientava a equipa B encarnada, substituiu Rui Vitória na passada semana, depois do despedimento do treinador ex-V. Guimarães, e venceu na estreia no comando do Benfica (4-2 em casa, frente ao Rio Ave).

(em atualização)

