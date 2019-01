Chegou a vez da RTP. Depois de TVI e SIC, Marcelo gravou uma mensagem sobre Roberto Leal para o programa “Agora Nós”

Depois de ter dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha, para um programa da TVI, e de ter ligado a Cristina Ferreira, na estreia da apresentadora nas manhãs da SIC, Marcelo Rebelo de Sousa vai participar no programa da tarde da RTP, apresentado por José Pedro Vasconcelos e Tânia Ribas de Oliveira. O Presidente da República gravou previamente uma mensagem sobre o cantor Roberto Leal que será emitida na tarde desta quarta-feira, durante o programa “Agora Nós”.

Segundo a Presidência da República, o pedido de um comentário do Presidente da República foi feito no decorrer desta semana por parte do programa. O jornal Expresso, que avançou a notícia, indica que a mensagem terá cerca de um minuto e deve debruçar-se sobre a relação Portugal-Brasil, já que Roberto Leal é brasileiro mas vive há vários anos em Portugal, mas também sobre o facto de o cantor estar gravemente doente — o que tem originado entrevistas e homenagens em vários canais de televisão.

De recordar que Marcelo Rebelo de Sousa deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha, na véspera de Natal, e ligou em direto para o novo programa de Cristina Ferreira, na passada segunda-feira. Em declarações à Lusa, o Presidente da República esclareceu que o telefonema foi feito para alcançar “um mínimo de equilíbrio”.

