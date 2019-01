Energia perde batalha contra contribuição extraordinária no Constitucional que pode custar 500 milhões

O Tribunal Constitucional recusou a tese de que a Contribuição Extraordinária sobre o Setor da Energia (CESE) seja inconstitucional, num acórdão que se pronuncia sobre um pedido da REN (Redes Energéticas Nacionais), mas que pode ter impacto para as outras grandes empresas do setor que contestam judicialmente esta taxa criada em 2014.

Dados de há um ano a que o Observador teve acesso CESE indicavam que estava em contencioso a cobrança de 520 milhões de euros que é contestada pelas grandes empresas de energia nos tribunais administrativos. O acórdão agora conhecido do Tribunal Constitucional refere-se apenas à REN, mas poderá ter consequências nos processos que opõe o Fisco à Galp e a à EDP e que ainda se encontram em tribunal administrativo.

O caso da REN foi mais rápido porque a empresa liderada por Rodrigo Costa recorreu aos tribunais arbitrais da administração tributária para contestar a CESE, tendo a sua reclamação sido considerada improcedente. Desta decisão desfavorável, a REN qual só podia recorrer para o Tribunal Constitucional.

Apesar de contestar o pagamento da CESE, a REN nunca deixou de pagar esta contribuição que no caso da empresa gestora das redes ronda os 30 milhões de euros por ano. Ao contrário da Galp, que nunca pagou a CESE e acumula já contestações de liquidações da contribuição sobre contratos de gás e ativos de gás natural e petróleo na casa dos 400 milhões de euros. A petrolífera tem vindo a contestar as liquidações da CESE primeiro junto do fisco e depois do Tribunal Administrativo. Não se conhece ainda qualquer decisão sobre estas contestações. Não obstante não pagar, a Galp tem provisionadas nas suas contas desde 2014, os valores da CESES que não liquidou.

Já a EDP suspendeu o pagamentto da CESE em 2017, mas retomou no final do ano passado, na sequência de um compromisso do Governo para calendarizar o fim progressivo desta contribuição extraordinária. Apesar disso, a elétrica tem também ações em tribunal.

