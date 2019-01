Junta de Freguesia da Estrela ativa plano de emergência devido ao frio

A Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, vai abrir a partir desta quarta-feira o Pavilhão Desportivo da Lapa para receber pessoas em situação de sem abrigo, face à vaga de frio que o país enfrenta. Em comunicado, a Junta informou que o complexo estará aberto “até que termine a vaga de frio prevista pelo IPMA”.

O espaço está disponível para acolher 22 pessoas que vão poder passar a noite mais abrigadas, cear, tomar banho e tomar o pequeno-almoço. Foi a Câmara Municipal de Lisboa quem solicitou à Junta da Estrela que integrasse o Plano da Contingência da capital, que também é ativado esta quarta-feira, a partir das 17h.

A Junta informa ainda que, tal como aconteceu no ano passado, os animais de companhia das pessoas acolhidas também vão poder pernoitar no espaço, tendo em conta que, muitas vezes, o facto de estes animais não serem aceites nos abrigos da cidade leva-as “a recusar ajuda para abandonarem os seus companheiros de quatro patas”.

O Pavilhão Desportivo da Lapa vai começar a receber pessoas a partir das 21h e haverá o apoio de vários gabinetes da Junta, numa ação em conjunto com a 30ª Esquadra da PSP e voluntários da Associação Paroquial de Santos-o-Velho e do Centro Social e Paroquial de S.Francisco de Paula. Durante a noite, estará também uma equipa no terreno, “para percorrer as ruas e sinalizar pessoas em situação de sem-abrigo”, acrescenta a nota enviada.

Esta segunda-feira, recorde-se, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou um plano de contingência que vai ser ativado a partir das 17h desta quarta-feira. O Pavilhão Municipal Casal Vistoso vai estar aberto durante 24h, todos os dias, até que seja desativada a fase amarela do plano. Os sem abrigo “poderão aceder a refeições quentes, dormir com temperatura adequada e também roupa quente”.

Na segunda-feira, a meteorologista Ângela Lourenço disse à agência Lusa que as temperaturas mínimas vão continuar muito baixas no país, pelo menos até ao final da semana, podendo chegar aos 5 graus negativos em algumas regiões do território. Até ao final da semana as temperaturas mínimas vão continuar muito baixas, com noites muito frias, mas os dias serão amenos, com máximas que podem chegar aos 18 graus Celsius.

