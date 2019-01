Ministro do Ambiente garante que estão a ser tomadas medidas em relação a “seca ligeira”

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu esta quarta-feira que estão a ser tomadas as “medidas necessárias para combater a seca” que possa vir a assolar o país, numa altura em que o sul se encontra em “seca ligeira”.

O sul do país está em seca ligeira, temos muito mais água nas albufeiras nesta altura que no ano passado. Sabemos que é uma situação que tendencialmente se vai agravar, isso são consequências das alterações climáticas”, disse João Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas em Lisboa, à margem do lançamento do concurso para a construção das novas estações Estrela e Santos e consequente prolongamento das linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa.

De acordo com o ministro do Ambiente e da Transição Energética, está a ser feito “um vastíssimo investimento”, partilhado pela Empresas de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva e a Águas de Portugal, no sentido de “no sul do país se construir um conjunto de ligações entre albufeiras”.

“Na albufeira que é sempre mais crítica para o abastecimento de água para o consumo humano, no concelho de Ourique — a do Monte da Rocha — essa ligação já está feita. Se houver necessidade de se transportar para lá água a partir do Alqueva isso será feito”, garantiu o ministro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o mês de dezembro de 2018 foi quente, com a temperatura máxima a alcançar o terceiro valor mais alto em 87 anos.

O IPMA avançou, igualmente, que no final de dezembro verificou “o surgimento da classe de seca meteorológica fraca” a sul do Tejo devido aos valores baixos de precipitação registados no último mês.

O IPMA indicou que a distribuição percentual do índice de seca no território é de 53,3% na classe de seca fraca, 13,7% na classe normal e 33% na classe de chuva fraca.

Continuar a ler