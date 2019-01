Porto Editora publica romance vencedor do Man Booker Prize em 2018

O romance vencedor do Man Booker Prize no ano passado, Milkman, vai ser publicado em Portugal pela Porto Editora, anunciou esta quarta-feira o grupo editorial na apresentação das novidades literárias para 2019. Da autoria de Anna Burns, este foi o primeiro livro de uma escritora da Irlanda do Norte a ser galardoado com o prémio literário, o mais importante de língua inglesa.

A história de Milkman, que será editado em língua portuguesa em maio, passa-se durante a época dos troubles, dos conflitos entre as duas Irlandas, e foi baseado nas memórias e experiências da autora, nascida em Belfast. A história é contada da perspetiva de uma adolescente de 18 anos que é perseguida por um homem mais velho, the milkman (“o leiteiro”), que faz parte de uma organização paramilitar.

“Mais do que uma história sobre os conflitos na Irlanda do Norte nos anos setenta do século passado”, o livro é, segundo a Porto Editora, “uma narrativa sobre assédio e sexualidade, mexericos e boatos, sobre o silêncio e não querer ouvir. É, principalmente, uma história sobre a inércia dos homens e as suas tremendas consequências”.

Além de Milkman, a Porto Editora vai também editar Sabrina, a primeira novela gráfica a ser nomeada para o Man Booker Prize, também em 2018. “Consensualmente aclamada com uma das mais empolgante e comoventes narrativas dos últimos anos”, segundo a editora, o livro do cartoonista norte-americano Nick Drnaso conta a história do desaparecimento de uma rapariga, Sabrina, e das teorias da conspiração que surgem depois disso, refletindo sobre o impacto que estas têm em todos os envolvidos.

A obra, que será publicada em Portugal em abril, foi considerada a melhor novela gráfica de 2018 pelo LA Times.

