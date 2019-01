Primeiro-ministro guineense pede responsabilidade cívica durante processo eleitoral

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, apelou esta quarta-feira para haver responsabilidade cívica durante o processo eleitoral e às instituições político-partidárias para colaborarem para a estabilidade após a realização das legislativas, marcadas para 10 de março.

“Apelamos à responsabilidade cívica de todos neste processo, cabendo às instituições político-partidárias colaborarem para a estabilização governativa após as eleições”, afirmou Aristides Gomes.

O primeiro-ministro falava durante a apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente guineense, José Mário Vaz. Segundo Aristides Gomes, a estabilidade governativa só “é possível” com um pacto de estabilidade entre os “principais intervenientes do país”. “Aliás já é objeto de preparação no âmbito da comissão organizadora da conferência caminhos para a Paz e Desenvolvimento”, salientou.

A assinatura de um Pacto de Estabilidade consta nos acordos de Conacri e Lomé e visa um compromisso nacional para a estabilidade política, económica e social da Guiné-Bissau. No breve discurso que fez, o primeiro-ministro guineense salientou também que o processo de organizações de eleições legislativas de 10 de março já atingiu “velocidade de cruzeiro” e que foram recenseados mais de 95% dos eleitores previstos.

O Presidente guineense recebeu cumprimentos de Ano Novo do poder legislativo, poder judicial, chefias militares, sociedade civil, líderes religiosos e representantes da cultura e desporto.

