Scorpions regressam a Portugal a 26 de junho com concerto na Altice Arena

Os Scorpions vão regressar a Lisboa e a Portugal a 26 de junho. A banda alemã anunciou que a nova digressão mundial, a “Crazy World Tour 2019”, vai passar pela capital portuguesa no verão de 2019 e que os bilhetes são colocados à venda no dia 12 de janeiro, o próximo sábado. Para os membros do clube de fãs, a pré-venda arranca já esta quinta-feira.

JUST ANNOUNCED – FAN CLUB EXCLUSIVE PRESALE!

Scorpions will return to Portugal in 2019! Rock Zone fan club members have first access to tickets on 10 January (10 am): https://t.co/Fx7COnUJhz

General tickets are on sale 12 January at 10am. pic.twitter.com/40kSAuQUd4

— Scorpions (@scorpions) January 9, 2019