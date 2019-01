Tenista Simona Halep regressa à competição com derrota no torneio de Sydney

A tenista romena Simona Halep, líder da hierarquia mundial, regressou esta quarta-feira à competição, após uma ausência de quase quatro meses, com uma derrota frente à australiana Ashleigh Barty, por duplo 6-4, no torneio de Sydney.

Halep regressou à competição depois de mais de três meses de ausência devido a uma hérnia discal, a poucos dias do Open da Austrália, que começa na segunda-feira. “Foi um grande jogo, quase quatro meses depois do último. Acho que joguei a bom nível, mas faltou-me inspiração em alguns pontos importantes”, disse a romena, acrescentando: “Ela jogou muito bem, mereceu a vitória”.

A número um mundial considerou “um bom sinal” o facto de não ter “sentido dores nas costas” e admitiu que agora só precisa de ganhar mais confiança.

Ashleigh Barty, 15.ª do ranking, garantiu lugar nos quartos de final de torneio, onde irá defrontar a belga Elise Mertens, ou a estónia Jelena Ostapenko. “Acreditei que podia vencê-la, não tinha nada a perder e, por isso, joguei com grande à vontade”, disse a australiana, de 22 anos, manifestando-se “muito feliz” com o regresso da romena.

