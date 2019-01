Vaticano. Porto Editora vai publicar “documento explosivo” mas não diz sobre o que é

A Porto Editora vai publicar, a 21 de fevereiro, um “documento explosivo” sobre o Vaticano. O anúncio foi feito ao final da manhã desta quarta-feira por Manuel Valente, na apresentação das novidades literárias do grupo editoral para 2019.

De acordo com o diretor editorial, o livro será lançado em simultâneo em oito países, incluindo Portugal. E “vai dar muito que falar” porque existem referências a “pessoas portuguesas”, afirmou Manuel Valente, explicando que não pode avançar com mais pormenores porque, até à data de publicação, toda a informação está sob embargo.

Curiosamente, é a 21 de fevereiro que arranca no Vaticano um encontro com os líderes das conferências episcopais de todo o mundo, convocado pelo Papa Francisco. Durante este será discutida a questão da proteção de menores, na sequência do escândalo de abusos sexuais que tem abalado a Igreja Católica.

Esta é a primeira vez que o Papa convoca os presidentes das conferências episcopais para uma reunião sobre um tema em concreto. As conferências episcopais são os órgãos máximos da Igreja em cada país e reúnem todos os bispos de cada nação. A Conferência Episcopal Portuguesa é presidida atualmente pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

