Atacante Avto rescinde com Desportivo de Chaves por mútuo acordo

O extremo georgiano Avto, com contrato até final da época 2019/2020, rescindiu com o Desportivo de Chaves por mútuo acordo, anunciou esta quinta-feira o último classificado da I Liga portuguesa de futebol. “Agradecemos a Avto todo o profissionalismo e empenho com que sempre serviu o nosso emblema”, destacou o clube flaviense no seu sítio oficial na Internet.

O atacante de 27 anos foi contratado no início da temporada ao Académico de Viseu, do segundo escalão, e realizou 18 partidas oficiais, tendo apontado um golo.

O Desportivo de Chaves já apresentou dois reforços no mercado de inverno, os extremos Luther Singh, emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, emprestado pelo FC Porto. O Galatasaray anunciou na quarta-feira a contratação do defesa central Marcão aos transmontanos.

Continuar a ler