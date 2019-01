Bolsonaro divulga fotografia oficial de Presidente do Brasil

Foi através do Instagram e do Twitter que Jair Bolsonaro divulgou a sua fotografia oficial como 38.º Presidente do Brasil. Na imagem, Bolsonaro surge com o mesmo fato que utilizou na sua tomada de posse e com a faixa presidencial colocada, num fundo em que as cores da bandeira do Brasil predominam.

A fotografia, diz o Globo, será emoldurada e pendurada na parede dos gabinetes dos ministros e órgãos políticos, bem como na galeria de Presidentes no Palácio do Planalto, onde o Presidente brasileiro fez o seu primeiro discurso como chefe de Estado. O retrato terá sido tirado esta segunda-feira, dia 7.

Uma das diferenças que se pode verificar em relação ao antigo Presidente do Brasil, Michel Temer, é o facto de Bolsonaro ter divulgado o retrato em que utiliza a faixa presidencial, apesar de ter tirado outras fotografias sem ela. Na semana passada, o novo líder brasileiro divulgou também o seu slogan de governo: “Pátria Amada Brasil”.

Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais em outubro do ano passado, com 55,13% dos votos, mais 10,26 pontos percentuais do que o candidato do PT, Fernando Haddad. No rescaldo da vitória, Bolsonaro garantiu que os brasileiros “votaram num candidato do Brasil”.

