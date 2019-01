Polícia de Las Vegas pede a Ronaldo amostras de ADN para investigar alegada violação

O internacional português Cristiano Ronaldo vai ser obrigado a entregar amostras de ADN à polícia de Las Vegas na sequência do caso de alegada violação a Kathryn Mayorga, avança o site TMZSports, acrescentando que o futebolista está disposto a prestar toda a colaboração às autoridades.

Cristiano Ronaldo, de 33 anos, terá sido informado do pedido na semana passada e está disposto a “colaborar a 100%” com as autoridades, assegura a publicação, citando fontes próximas do jogador. Este pedido é meramente protocolar, em situações de alegados abusos sexuais. O português continua a reclamar inocência.

O futebolista é acusado de ter forçado Kathryn Mayorga a praticar sexo anal num quarto de hotel em Las Vegas, em 2009. Na altura, Mayorga ainda se deslocou à polícia para apresentar queixa pelo sucedido, mas acabou por desistir da queixa e terá assinado um acordo de confidencialidade, no valor de cerca de 324 mil euros. O processo não foi em frente por “medo da exposição pública e de ser caracterizada como alguém que se envolveu em sexo consentido e que depois quer fazer dinheiro”, explicou o advogado de defesa de Kathryn Mayorga.

(Atualizado)

